Палестина призвала созвать Совбез ООН из-за гибели мирных жителей в секторе Газа

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Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с гибелью десятков палестинцев в ходе протестов в секторе Газа.

Об этом сообщает Al Arabia.

По словам Мансура, происходящее в Палестине является военным преступлением, а ответственные за насилие должны понести наказание в рамках механизмов международного права.

Он также добавил, что перенос посольства США в Иерусалим будет способствовать лишь дополнительной подпитке негодования и ненависти в регионе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала все стороны в секторе Газа к сдержанности, чтобы избежать увеличения числа человеческих жертв в связи со столкновениями между палестинцами и израильскими военнослужащими.

По последним данным, в ходе протестов в секторе Газа погибли 50 человек.

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