Палестина призвала созвать Совбез ООН из-за гибели мирных жителей в секторе Газа
Об этом сообщает Al Arabia.
По словам Мансура, происходящее в Палестине является военным преступлением, а ответственные за насилие должны понести наказание в рамках механизмов международного права.
Он также добавил, что перенос посольства США в Иерусалим будет способствовать лишь дополнительной подпитке негодования и ненависти в регионе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала все стороны в секторе Газа к сдержанности, чтобы избежать увеличения числа человеческих жертв в связи со столкновениями между палестинцами и израильскими военнослужащими.
По последним данным, в ходе протестов в секторе Газа погибли 50 человек.