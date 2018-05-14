Число погибших при столкновениях в секторе Газа увеличилось до 50

По последним данным, в секторе Газа в результате столкновений с израильскими военнослужащими погибли 50 палестинцев.

Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения сектора Газа.

«50 человек погибли в секторе Газа и более 2 тыс. были ранены в результате нападений израильских военнослужащих», — указывается на странице телеканала в Twitter.

#غزة: وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 50 شهيداً وأكثر من 2000 جريحاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 14 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что число погибших при столкновениях в секторе Газа палестинцев с израильскими военными возросло до 37 человек.

14 мая в Иерусалиме проходит церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

RT вёл прямую трансляцию.