Число погибших при столкновениях в секторе Газа увеличилось до 50
Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения сектора Газа.
«50 человек погибли в секторе Газа и более 2 тыс. были ранены в результате нападений израильских военнослужащих», — указывается на странице телеканала в Twitter.
#غزة: وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 50 شهيداً وأكثر من 2000 جريحاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 14 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что число погибших при столкновениях в секторе Газа палестинцев с израильскими военными возросло до 37 человек.
14 мая в Иерусалиме проходит церемония открытия нового американского посольства в Израиле.
RT вёл прямую трансляцию.