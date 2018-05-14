Число погибших при столкновениях в секторе Газа увеличилось до 37

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По последним данным, в результате столкновений с израильскими военными погибли 37 палестинцев.
Число погибших при столкновениях в секторе Газа увеличилось до 37
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

Об этом сообщает NBC News.

Информацию о погибших подтвердили в Министерстве здравоохранения сектора Газа.

Ранее сообщалось, что число погибших при столкновениях в секторе Газа палестинцев с израильскими военными возросло до 25 человек.

14 мая в Иерусалиме проходит церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

RT ведёт прямую трансляцию.

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