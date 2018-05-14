Число погибших при столкновениях в секторе Газа увеличилось до 37

По последним данным, в результате столкновений с израильскими военными погибли 37 палестинцев.

Reuters

© Ibraheem Abu Mustafa

Об этом сообщает NBC News. Информацию о погибших подтвердили в Министерстве здравоохранения сектора Газа. Ранее сообщалось, что число погибших при столкновениях в секторе Газа палестинцев с израильскими военными возросло до 25 человек. 14 мая в Иерусалиме проходит церемония открытия нового американского посольства в Израиле. RT ведёт прямую трансляцию.