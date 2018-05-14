Могерини призвала все стороны в секторе Газа к сдержанности

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Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала все стороны в секторе Газа к сдержанности, чтобы избежать увеличения числа человеческих жертв в связи со столкновениями между палестинцами и израильскими военнослужащими.

«Мы ожидаем, что все будут действовать с предельной сдержанностью, чтобы избежать дальнейшей гибели людей. Израиль должен уважать право на мирные протесты и принцип пропорциональности в применении силы. ХАМАС и те, кто проводит демонстрации в Газе, должны обеспечить, чтобы они оставались строго ненасильственными и не использовались для других средств», — указывается в заявлении Могерини, распространённом внешнеполитической службой Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь палестинского правительства Юсуф аль-Махмуд призвал мировое сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа, где в ходе протестов против открытия посольства США в Иерусалиме погибли десятки людей.

По последним данным, при столкновениях в секторе Газа погибли 50 человек.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

RT вёл прямую трансляцию.

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