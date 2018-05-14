Палестина призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа

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Палестина призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа, где в ходе протестов против открытия посольства США в Иерусалиме погибли почти 40 человек. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря палестинского правительства Юсуфа аль-Махмуда.
Палестина призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

«Призываем арабские, мусульманские и дружественные страны приложить усилия для прекращения кровопролития в секторе Газа и поддержать власти Палестины в борьбе с оккупационными израильскими силами», — приводит заявление агентство Anadolu.

По мнению правительства Палестины, мировое сообщество должно незамедлительно вмешаться в ситуацию для обеспечения защиты палестинского народа.

Ранее сообщалось, что при столкновениях в секторе Газа погибли 37 человек.

14 мая в Иерусалиме проходит церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

RT вёл прямую трансляцию.

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