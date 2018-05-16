Движение ХАМАС поблагодарило Турцию за поддержку Палестины

Движение ХАМАС выражает благодарность властям Турции за поддержку Палестины после событий, произошедших в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь движения Сами Эбу Зухри.

«ХАМАС ценит поддержку Турции и надеется, что Анкара направит в сектор Газа необходимую гуманитарную помощь в виде медикаментов, так как сектор Газа всё ещё находится в осаде», — приводит его слова агентство Anadolu.

Зухри отметил, что турецкий народ провёл акции протестов после массовых убийств палестинцев.

Председательство Турции в Организации исламского сотрудничества превратило её в «пульс арабского и исламского мира», добавил пресс-секретарь ХАМАС.

Ранее Турция предложила генконсулу Израиля в Стамбуле покинуть страну.

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