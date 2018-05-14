Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством, передаёт агентство Anadolu.

«Израильское государство осуществляет террор. Израиль — террористическое государство», — сказал турецкий лидер.

По его словам, действия израильских властей в секторе Газа являются геноцидом.

По последним данным, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными, вызванных переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, в секторе Газа погибли более 50 человек.

Во вторник, 15 мая, в 10:00 (17:00 мск) состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

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