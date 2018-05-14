В Белом доме возложили ответственность за погибших палестинцев в секторе Газа на ХАМАС

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Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил, что движение ХАМАС несёт ответственность за насилие, фиксируемое на границе между сектором Газа и Израилем, а также за гибель мирных граждан в результате столкновений палестинцев и израильских военнослужащих.

«Мы знаем из поступающих сообщений о продолжающемся насилии в секторе Газа сегодня. Ответственность за эти трагические смерти лежит непосредственно на движении ХАМАС», — сказал он.

Ранее сообщалось, что заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа состоится во вторник, 15 мая, в 10:00 (17:00 мск).

По последним данным, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными, вызванных переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, в секторе Газа погибли более 50 человек.

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