Стало известно время начала заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

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Во вторник, 15 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа, где при столкновениях с военнослужащими Израиля погибли по меньшей мере 50 палестинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства России при ООН.

«Заседание пройдёт в 10:00 (17:00 мск) по запросу Кувейта», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

В настоящее время Кувейт является одним из непостоянных членов Совбеза ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию в секторе Газа.

Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим.

RT вёл прямую трансляцию.

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