Стало известно время начала заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа
Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства России при ООН.
«Заседание пройдёт в 10:00 (17:00 мск) по запросу Кувейта», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.
В настоящее время Кувейт является одним из непостоянных членов Совбеза ООН.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию в секторе Газа.
Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим.
RT вёл прямую трансляцию.
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