Стало известно время начала заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

Во вторник, 15 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа, где при столкновениях с военнослужащими Израиля погибли по меньшей мере 50 палестинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства России при ООН. «Заседание пройдёт в 10:00 (17:00 мск) по запросу Кувейта», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы. В настоящее время Кувейт является одним из непостоянных членов Совбеза ООН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию в секторе Газа. Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим. RT вёл прямую трансляцию.