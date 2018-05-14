Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим при столкновениях в секторе Газа

Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по палестинцам, погибших при столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа, передает Sky News Arabiya.

«Мы решили приспустить флаги на три дня и начать забастовку по случаю годовщины Дня «Накбы», — заявил Аббас.

По его словам, здание открытое американцами в Иерусалиме является форпостом США в Израиле, а не посольством.

Лидер Палестины подчеркнул, что Соединённые Штаты своим решением лишили себя статуса посредника на Ближнем Востоке.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека осудил убийства палестинцев в секторе Газа.

По последним данным, число погибших при столкновениях в секторе Газа достигло 50.

День «Накбы» отмечается 15 мая в память о перемещённых в результате арабо-израильской войны 1948 года палестинцах.