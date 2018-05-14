Не менее 10 человек погибли в Палестине в ходе протестов против переноса посольства США в Иерусалим

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RT
В палестинском городе Рамалла и секторе Газа проходят массовые протесты в связи с переносом посольства США в Иерусалим. Недовольные решением Вашингтона жгут покрышки и дымовые шашки. Есть погибшие и раненые. RT ведёт прямую трансляцию.

В секторе Газа, в частности, в ходе столкновений с израильской армией уже пострадали около 20 человек.

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