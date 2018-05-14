Нетаньяху прокомментировал ситуацию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал столкновения между израильскими военнослужащими и палестинцами в секторе Газа.

«Каждая страна обязана защищать свои границы. Террористическая организация ХАМАС заявляет о намерении уничтожить Израиль и отправить тысячи людей через границу для реализации этой цели», — написал он в Twitter.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит решительные действия, направленные на защиту суверенитета и своих граждан.

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим при столкновениях в секторе Газа.

По последним данным, число погибших при столкновениях в секторе Газа достигло 50.