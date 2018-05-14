Нетаньяху прокомментировал ситуацию в секторе Газа
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«Каждая страна обязана защищать свои границы. Террористическая организация ХАМАС заявляет о намерении уничтожить Израиль и отправить тысячи людей через границу для реализации этой цели», — написал он в Twitter.
Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит решительные действия, направленные на защиту суверенитета и своих граждан.
Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим при столкновениях в секторе Газа.
По последним данным, число погибших при столкновениях в секторе Газа достигло 50.