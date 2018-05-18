Израиль отверг решение ООН по расследованию гибели палестинцев в секторе Газа

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что страна отвергает решение Совета ООН по правам человека о международном расследовании гибели палестинцев в секторе Газа.

Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Израиль полностью отвергает решение Совета ООН по правам человека, который ещё раз показал себя органом с автоматическим антиизраильским большинством, где преобладают лицемерие и абсурд. Результаты работы следственной комиссии… известны заранее и заложены в тексте самой резолюции», — указывается в сообщении.

ישראל דוחה לחלוטין את החלטת מועצת זכויות אדם, שהוכיחה שוב שהיא גוף בעל רוב אנטי-ישראלי אוטומטי בה שולטים הצביעות והאבסורד. תוצאות ועדת החקירה עליה החליטה המועצה ידועות מראש והוכתבו בנוסח ההחלטה עצמה. pic.twitter.com/8UX49U3GJE — משרד החוץ (@IsraelHebrew) 18 мая 2018 г.

В МИД отметили, что страна проведёт проверку силами собственной юридической системы.

«Государство Израиль обладает независимой и профессиональной юридической системой, которая уже приступила к проверке событий в Газе… и отвергает попытку навязать внешний механизм расследования, который имеет ненадлежащую политическую мотивацию», — пишет министерство.

למדינת ישראל מערכת משפטית עצמאית ומקצועית, שכבר החלה בבדיקת ההתרחשויות בעזה, כנהוג, והיא דוחה את הניסיון לכפות מנגנון חיצוני שנעשה ממניעים פוליטיים פסולים.



ישראל תמשיך להגן על עצמה ועל אזרחיה מול טרור וגופים בינ"ל שמנסים לפגוע בזכותה להגן על עצמה מפני הטרור. — משרד החוץ (@IsraelHebrew) 18 мая 2018 г.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что главная цель комиссии заключается не в поисках правды о прошедших событиях, а в «демонизации еврейского государства и ограничении его права на самооборону».

Ранее стало известно, что Совет ООН по правам человека решил создать независимую комиссию по расследованию событий в секторе Газа.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США в Израиле, из-за чего начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.

В результате беспорядков погибли более 60 палестинцев, среди которых были дети.