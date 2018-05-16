Тысячи человек пришли проститься с погибшими в ходе столкновений в секторе Газа
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Об этом сообщает ABC.
«Тысячи людей присоединились к похоронной процессии, несущей тела десятков палестинцев, убитых израильскими войсками на границе с сектором Газа», — отмечает телекомпания.
Thousands join funeral processions for some of the dozens of Palestinians killed by Israeli troops on the Gaza border. @mollymhunter reports. https://t.co/Owcqon1Nsppic.twitter.com/WpNZy0I2g2— ABC News (@ABC) 16 мая 2018 г.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.
В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.