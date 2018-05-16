Тысячи человек пришли проститься с погибшими в ходе столкновений в секторе Газа

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Тысячи людей присоединились к похоронной процессии в секторе Газа в память о погибших при столкновениях палестинцев и израильских военнослужащих.
Тысячи человек пришли проститься с погибшими в ходе столкновений в секторе Газа
  • © JUAN MABROMATA / AFP

Об этом сообщает ABC.

«Тысячи людей присоединились к похоронной процессии, несущей тела десятков палестинцев, убитых израильскими войсками на границе с сектором Газа», — отмечает телекомпания.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.   

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