Тысячи человек пришли проститься с погибшими в ходе столкновений в секторе Газа

Тысячи людей присоединились к похоронной процессии в секторе Газа в память о погибших при столкновениях палестинцев и израильских военнослужащих.

Об этом сообщает ABC.

«Тысячи людей присоединились к похоронной процессии, несущей тела десятков палестинцев, убитых израильскими войсками на границе с сектором Газа», — отмечает телекомпания.

Thousands join funeral processions for some of the dozens of Palestinians killed by Israeli troops on the Gaza border. @mollymhunter reports. https://t.co/Owcqon1Nsppic.twitter.com/WpNZy0I2g2 — ABC News (@ABC) 16 мая 2018 г.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.