В МИД России заявили об обеспокоенности эскалацией ситуации в секторе Газа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности эскалацией ситуации в секторе Газа.

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

МИД России призывает к сдержанности и отказу от шагов, провоцирующих напряжённость.

«В Москве крайне обеспокоены этой опасной эскалацией», — сказала Захарова.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.

RT ведёт прямую трансляцию.