В МИД России заявили об обеспокоенности эскалацией ситуации в секторе Газа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности эскалацией ситуации в секторе Газа.
В МИД России заявили об обеспокоенности эскалацией ситуации в секторе Газа
  • Reuters

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

МИД России призывает к сдержанности и отказу от шагов, провоцирующих напряжённость.

«В Москве крайне обеспокоены этой опасной эскалацией», — сказала Захарова.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.

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