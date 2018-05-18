СПЧ ООН решил создать независимую комиссию по расследованию событий в Газе
Совет ООН по правам человека осудил действия властей Израиля, которые повлекли жертвы среди палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Anadolu.
- Reuters
Кроме того, было принято решение о создании независимого международного механизма по расследованию событий в Газе.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неспособности ООН решать мировые проблемы.
14 мая в результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.
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