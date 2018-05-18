СПЧ ООН решил создать независимую комиссию по расследованию событий в Газе

Совет ООН по правам человека осудил действия властей Израиля, которые повлекли жертвы среди палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Кроме того, было принято решение о создании независимого международного механизма по расследованию событий в Газе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неспособности ООН решать мировые проблемы.

14 мая в результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.