СПЧ ООН решил создать независимую комиссию по расследованию событий в Газе

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Совет ООН по правам человека осудил действия властей Израиля, которые повлекли жертвы среди палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Anadolu.
СПЧ ООН решил создать независимую комиссию по расследованию событий в Газе
  • Reuters

Кроме того, было принято решение о создании независимого международного механизма по расследованию событий в Газе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неспособности ООН решать мировые проблемы.

14 мая в результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.

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