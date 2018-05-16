Эрдоган заявил о неспособности ООН решать мировые проблемы

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Организации Объединённых Наций не удаётся решать мировые проблемы. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в президентском дворце на ифтаре — вечерней трапезе во время священного для мусульман поста Рамадан.

«ООН неспособна решать мировые проблемы. Она исчерпана, истощена, эта организация рухнула», — цитирует его агентство Anadolu.

Кроме того, Эрдоган упрекнул международное сообщество в молчании и двойных стандартах на фоне эскалации насилия в секторе Газа.

«Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством.

Также сообщалось, что Турция отозвала своего посла из Израиля из-за событий в секторе Газа.

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