Нетаньяху ответил на заявления Эрдогана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — последний, кто может читать проповеди о военной этике.

По словам Нетаньяху, Эрдоган поддерживает движение ХАМАС.

«Человек, который посылает тысячи турецких солдат, чтобы поддерживать оккупацию северного Кипра, и вторгается в Сирию, не должен читать нам проповеди, когда мы защищаем себя от атак ХАМАС. Человек, руки которого в крови бесчисленных курдских жертв в Турции и Сирии, — последний, кто должен читать нам проповеди о военной этике», — отмечается в заявлении Нетаньяху.

Ранее Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством.

Также сообщалось, что Турция отозвала своего посла из Израиля из-за событий в секторе Газа. Также МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.