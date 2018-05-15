МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну

В Министерстве иностранных дел Турции предложили послу Израиля Эйтану Наэху покинуть страну.

Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, ведомство вызвало к себе посла и проинформировало его о том, что ему стоит вернуться в свою страну на некоторое время.

Ранее Турция уже отозвала своего посла из Израиля из-за событий в секторе Газа. Аналогичным образом поступили и в ЮАР.