ЮАР отзывает посла из Израиля из-за событий в секторе Газа

Южно-Африканская Республика приняла решение отозвать своего посла из Израиля из-за действий страны в секторе Газа, передаёт News24.

«Принимая во внимание неизбирательность и серьёзность недавних атак Израиля, южноафриканское правительство приняло решение немедленно отозвать посла Сиса Нгомбане до дальнейших указаний», — заявил представитель Министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР Нвидхуво Мабайа.

По его словам, правительство страны решительно осуждает «акт жестокой агрессии, осуществлённый Вооружёнными силами Израиля вдоль границы с сектором Газа».

Ранее в Белом доме возложили ответственность за погибших палестинцев в секторе Газа на ХАМАС.

Акции протеста проходят в секторе Газа на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. По последним данным, число погибших в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными достигло 52 человек, ещё более 2,4 тыс. получили ранения.