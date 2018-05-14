Турция отзывает своих послов из США и Израиля

Короткая ссылка
В связи со сложившейся ситуацией в секторе Газа, где погибли более 50 палестинцев, Турция отзывает своих послов из Соединённых Штатов и Израиля. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во имя солидарности с нашими палестинскими братьями с завтрашнего дня в Турции объявляется трёхдневный траур по погибшим при столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Кроме того, Анкара отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Тель-Авива.

Эрдоган также заявил о намерении провести переговоры с рядом мировых лидеров, в первую очередь с главой Палестины Махмудом Аббасом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Президент Турции также сообщил о созыве чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества.

Ранее Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством».

14 мая Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим в секторе Газа. Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных