Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, передаёт пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась обострившаяся ситуация в Ближневосточном регионе. Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США», — говорится в сообщении.

Главы государств выразили серьёзную озабоченность в связи с массовой гибелью людей.

Путин подчеркнул важность отказа от насилия и заявил о необходимости наладить результативный переговорный процесс.

«Продолжен обмен мнениями по проблематике сирийского урегулирования с учётом итогов завершившейся накануне девятой международной встречи по Сирии в Астане», — подчеркнули в Кремле.

Также лидеры двух стран затронули вопросы сотрудничества в сфере энергетики.

Кроме того, Путин поздравил Эрдогана с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее МИД Люксембурга вызвал посла Израиля из-за событий в секторе Газа.

Девятый раунд переговоров проходил в столице Казахстана 14—15 мая.