Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке
- Reuters
«Обсуждалась обострившаяся ситуация в Ближневосточном регионе. Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США», — говорится в сообщении.
Главы государств выразили серьёзную озабоченность в связи с массовой гибелью людей.
Путин подчеркнул важность отказа от насилия и заявил о необходимости наладить результативный переговорный процесс.
«Продолжен обмен мнениями по проблематике сирийского урегулирования с учётом итогов завершившейся накануне девятой международной встречи по Сирии в Астане», — подчеркнули в Кремле.
Также лидеры двух стран затронули вопросы сотрудничества в сфере энергетики.
Кроме того, Путин поздравил Эрдогана с началом священного для мусульман месяца Рамадан.
Ранее МИД Люксембурга вызвал посла Израиля из-за событий в секторе Газа.
Девятый раунд переговоров проходил в столице Казахстана 14—15 мая.