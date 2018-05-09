МИД Казахстана сообщил об утверждении даты новой встречи по Сирии в Астане

Очередной, девятый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане 14—15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

«МИД Казахстана информирует о том, что страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) Астанинского процесса подтвердили проведение очередной, 9-й Международной встречи высокого уровня по Сирии 14—15 мая 2018 года в Астане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встречу приглашены делегации правительства и оппозиционных групп Сирии, а также ООН и в качестве наблюдателей — США и Иордании.

В ходе встречи ожидается обсуждение текущей ситуации в Сирии, в том числе в зонах деэскалации, гуманитарных вопросов и мер укрепления доверия, а также координация дальнейших шагов по продвижению процесса урегулирования кризиса в САП.

Предполагается, что 14 мая пройдут двусторонние и многосторонние консультации, 15 мая состоится пленарное заседание.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости продолжать военную координацию с Россией в Сирии.