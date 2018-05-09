Нетаньяху заявил о необходимости продолжать военную координацию с Россией в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым продолжение координации действий между израильскими и российскими военными в свете происходящего в Сирии. Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.

«Сегодня рано утром я вылетаю на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, однако эта особенно важна. В свете происходящего в Сирии необходимо гарантировать продолжение координации в области безопасности между российской армией и Армией обороны Израиля», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

8 мая СМИ сообщили, что средства ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля возле Дамаска.

Также стало известно, что два человека погибли в результате ракетного удара по южной окраине Дамаска.