Нетаньяху заявил о необходимости продолжать военную координацию с Россией в Сирии
«Сегодня рано утром я вылетаю на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, однако эта особенно важна. В свете происходящего в Сирии необходимо гарантировать продолжение координации в области безопасности между российской армией и Армией обороны Израиля», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.
8 мая СМИ сообщили, что средства ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля возле Дамаска.
Также стало известно, что два человека погибли в результате ракетного удара по южной окраине Дамаска.