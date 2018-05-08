СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля возле Дамаска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар, предположительно, нанесённый израильскими военными. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник.

Отмечается, что две израильские ракеты были уничтожены в районе Эль-Кисва в сельской местности возле Дамаска.

Как передаёт РИА Новости, в армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии.

Ранее израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность из-за «необычной активности иранских сил» в Сирии.