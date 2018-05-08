СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля возле Дамаска

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар, предположительно, нанесённый израильскими военными. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник.

Отмечается, что две израильские ракеты были уничтожены в районе Эль-Кисва в сельской местности возле Дамаска.

Как передаёт РИА Новости, в армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии.

Ранее израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность из-за «необычной активности иранских сил» в Сирии.

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