Армия Израиля приведена в повышенную боеготовность из-за «активности Ирана» в Сирии

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Израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность в связи с «необычной активностью иранских сил» в Сирии. Об этом говорится в сообщении в Twitter армии Израиля.
Армия Израиля приведена в повышенную боеготовность из-за «активности Ирана» в Сирии
  • Reuters

«Из-за необычной активности иранских сил в Сирии было решено укрепить оборону на Голанских высотах и ​​открыть бомбоубежища. Развёртывание оборонительных средств завершено, наши силы находятся в повышенной боевой готовности», — отметили в израильской армии.

Также в сообщении говорится, что военные Израиля готовы к различным сценариям развития событий и будут жёстко реагировать на любые действия, направленные против страны.

В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке.

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