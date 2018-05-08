Армия Израиля приведена в повышенную боеготовность из-за «активности Ирана» в Сирии
- Reuters
«Из-за необычной активности иранских сил в Сирии было решено укрепить оборону на Голанских высотах и открыть бомбоубежища. Развёртывание оборонительных средств завершено, наши силы находятся в повышенной боевой готовности», — отметили в израильской армии.
Также в сообщении говорится, что военные Израиля готовы к различным сценариям развития событий и будут жёстко реагировать на любые действия, направленные против страны.
על רקע זיהויים חריגים בקרב כוחות אירנים בסוריה, הוחלט לחדד את הנחיות ההתגוננות במרחב רמת הגולן ולהנחות על פתיחת מקלטים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 8 мая 2018 г.
יש להישמע להוראות שיימסרו ככל שיידרש.
הושלמה פריסת יכולות ההגנה וקיימת מוכנות גבוהה של כוחותנו. אנו ערוכים למגוון תרחישים. כל פעולה נגד ישראל תענה בתגובה חריפה pic.twitter.com/ijx05iEVmV
В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке.