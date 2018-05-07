В Израиле пригрозили «устранить» Асада в случае нападения Ирана на страну с территории Сирии

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Сирийский лидер Башар Асад будет «устранён», если он позволит Ирану использовать территорию Сирии в качестве «военной базы» для нападений на Израиль, заявил израильский министр энергетики Юваль Штайниц.
В Израиле пригрозили «устранить» Асада в случае нападения Ирана на страну с территории Сирии
  • Reuters

«Неприемлемо, что Асад спокойно сидит в своём дворце и восстанавливает свой режим, позволяя Сирии превратиться в базу для нападений на Израиль», — приводит его слова «Гаарец».

Ранее в Министерстве обороны Израиля заявили, что ответят на действия сирийской стороны в случае, если Дамаск применит против страны зенитные ракетные комплексы С-300.

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