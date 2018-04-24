В Израиле пообещали ответить, если Сирия применит против страны комплексы С-300

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В Министерстве обороны Израиля заявили, что ответят на действия сирийской стороны в случае, если Дамаск применит против страны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300.
В Израиле пообещали ответить, если Сирия применит против страны комплексы С-300
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью интернет-ресурсу Y-net.

«Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передаёт Сирии, не были использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них», — рассказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию ещё не решён.

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