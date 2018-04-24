В Израиле пообещали ответить, если Сирия применит против страны комплексы С-300
- РИА Новости
Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью интернет-ресурсу Y-net.
«Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передаёт Сирии, не были использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них», — рассказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию ещё не решён.