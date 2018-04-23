Лавров: вопрос о поставках С-300 в Сирию ещё не решён

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию ещё не решён.
Лавров: вопрос о поставках С-300 в Сирию ещё не решён
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«Не могу сказать, что он решён. Мы знаем, что сказал президент России В.В. Путин... Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, ещё предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, всё это может быть сообщено», — заявил Лавров.

Кроме того, по мнению министра, необходимо готовиться к повторению провокаций.

«Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жёстким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре. Нас беспокоит то, какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги», — добавил Лавров.

Ранее российского МИД заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.

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