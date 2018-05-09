Два человека погибли в результате ракетного удара по южной окраине Дамаска

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По меньшей мере два человека погибли в результате ракетного удара, который, предположительно, был нанесён израильскими военными.

Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, погибли муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар, предположительно, нанесённый израильскими военными.

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