Два человека погибли в результате ракетного удара по южной окраине Дамаска
По меньшей мере два человека погибли в результате ракетного удара, который, предположительно, был нанесён израильскими военными.
Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, погибли муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.
Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар, предположительно, нанесённый израильскими военными.
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