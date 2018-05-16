МИД Люксембурга вызвал посла Израиля из-за событий в секторе Газа

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МИД Люксембурга вызвал посла Израиля в связи с «недопустимыми актами насилия» в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Люксембурга.
МИД Люксембурга вызвал посла Израиля из-за событий в секторе Газа
  • Reuters

«Люксембург решительно осуждает непропорциональное применение силы против мирных жителей и требует провести независимое международное расследование», — говорится в сообщении.

В МИД Люксембурга призвали все стороны проявлять «сдержанность, чтобы избежать новых проявлений насилия».

14 мая Турция отозвала своих послов из США и Израиля в связи с эскалацией насилия в секторе Газа.

Акции протеста проходят в секторе Газа на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. По последним данным, число погибших в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными превысило 60 человек.

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