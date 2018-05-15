В посольстве США заявили, что Вашингтон намерен сфокусироваться на переговорах по Сирии в Женеве

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Вашингтон приветствует деэскалацию конфликта в Сирии, но в урегулировании ситуации в этой стране предпочитает фокусироваться на женевском процессе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Казахстане.
В посольстве США заявили, что Вашингтон намерен сфокусироваться на переговорах по Сирии в Женеве
  • Reuters

«Одновременно с тем, что мы приветствуем любую подлинную деэскалацию насилия в Сирии, наш фокус остаётся на Женеве и существенном прогрессе от этих переговоров», — цитирует РИА Новости ответ дипмиссии на просьбу прокомментировать отказ США от участия в переговорах по Сирии в Астане.

Ранее стало известно, что в Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.

Девятый раунд переговоров будет проходить в столице Казахстана в период с 14 по 15 мая. 

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