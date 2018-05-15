В посольстве США заявили, что Вашингтон намерен сфокусироваться на переговорах по Сирии в Женеве
- Reuters
«Одновременно с тем, что мы приветствуем любую подлинную деэскалацию насилия в Сирии, наш фокус остаётся на Женеве и существенном прогрессе от этих переговоров», — цитирует РИА Новости ответ дипмиссии на просьбу прокомментировать отказ США от участия в переговорах по Сирии в Астане.
Ранее стало известно, что в Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.
Девятый раунд переговоров будет проходить в столице Казахстана в период с 14 по 15 мая.