Представители сирийской вооружённой оппозиции прибыли в Астану

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Делегация сирийской вооружённой оппозиции прибыла на переговоры в Астану. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

«Представители сирийской вооружённой оппозиции прибыли в Астану сегодня ранним утром, всего 24 человека, возглавляет делегацию Ахмад Тома», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, пленарное заседание «Астаны-9» по Сирии запланировано на 15:00 (12:00 мск).

Ранее стало известно, что в Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.

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