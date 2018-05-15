Представители сирийской вооружённой оппозиции прибыли в Астану
Делегация сирийской вооружённой оппозиции прибыла на переговоры в Астану. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
«Представители сирийской вооружённой оппозиции прибыли в Астану сегодня ранним утром, всего 24 человека, возглавляет делегацию Ахмад Тома», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, пленарное заседание «Астаны-9» по Сирии запланировано на 15:00 (12:00 мск).
Ранее стало известно, что в Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.
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