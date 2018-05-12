Все стороны переговоров по Сирии в Астане подтвердили участие в новой встрече

Все стороны переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили своё участие в очередной встрече, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

«Все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили своё участие в предстоящих переговорах, которые пройдут в столице Казахстана 14—15 мая. В них примут участие делегации государств-гарантов — России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооружённой оппозиции», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

Делегацию России возглавит специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что девятый раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14—15 мая.