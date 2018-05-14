В Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии

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В Астане проходит встреча в рамках очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.
В Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии
  • Reuters

«В Астане начались двусторонние и трёхсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов», — говорится в заявлении.

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков добавил, что делегация США отказалась принять участие в переговорах в качестве наблюдателя.

«Делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что все стороны процесса по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили своё участие в очередной встрече в Астане.

Девятый раунд переговоров будет проходить в столице Казахстана в период с 14 по 15 мая. 

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