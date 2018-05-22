Палестина обратилась в Международный уголовный суд из-за Израиля

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В Министерстве иностранных дел Палестины сообщили об отправленном в Международный уголовный суд (МУС) обращении в связи с действиями Израиля.

Об этом МИД страны написал на своей странице в Facebook.

«Палестинское государство сделало важный исторический шаг к справедливости для палестинского народа, который продолжает страдать от масштабных и систематических преступлений. Палестина использовала своё право как участника Римского статута обратиться для разрешения ситуации к МУС», — указывается в заявлении.

Как отмечает ведомство, у него есть достаточно «непреодолимых доказательств» для того, чтобы прокуратура МУС открыла дело.

«Государство Палестина ищет справедливости и возмещения, а не мести... Это проверка, которую МУС не может себе позволить провалить», — добавили в МИД.

Ранее в МИД Израиля заявили, что отвергают решение Совета ООН по правам человека о международном расследовании гибели палестинцев в секторе Газа.

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