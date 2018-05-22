Палестина обратилась в Международный уголовный суд из-за Израиля
Об этом МИД страны написал на своей странице в Facebook.
«Палестинское государство сделало важный исторический шаг к справедливости для палестинского народа, который продолжает страдать от масштабных и систематических преступлений. Палестина использовала своё право как участника Римского статута обратиться для разрешения ситуации к МУС», — указывается в заявлении.
Как отмечает ведомство, у него есть достаточно «непреодолимых доказательств» для того, чтобы прокуратура МУС открыла дело.
«Государство Палестина ищет справедливости и возмещения, а не мести... Это проверка, которую МУС не может себе позволить провалить», — добавили в МИД.
Ранее в МИД Израиля заявили, что отвергают решение Совета ООН по правам человека о международном расследовании гибели палестинцев в секторе Газа.