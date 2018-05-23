СМИ: в Израиле сообщили о введённом для палестинцев запрете посещать Иерусалим в Рамадан

В Израиле приняли решение отказать жителям сектора Газа в доступе на территорию Иерусалима в период священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на израильский совет координирования правительственных действий на территориях (КОГАТ).

Отмечается, что в период Рамадана в Израиле обычно упрощают систему пропуска для жителей Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

Однако в текущем году из-за напряжённой обстановки на границе Израиля и сектора Газа в Тель-Авиве приняли решение пропускать на территорию Иерусалима только жителей Западного берега.

По данным издания, жители сектора Газа не смогут посетить мечеть Аль-Акса.

«Сектором Газа управляет... организация ХАМАС, которая использует гражданские инициативы Израиля для распространения террора. Принимая во внимание это, а также последние события в секторе, меры в честь наступления месяца Рамадан были одобрены только для жителей Иудеи и Самарии (библейские названия Западного берега, установлены в качестве официальных в Израиле. — RT)», — объяснил глава КОГАТ майор Камиль Абу Рокон.

Данную информацию изданию подтвердили в посольстве Израиля в США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что статус Иерусалима является «красной чертой» для исламского мира.