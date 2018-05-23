СМИ: в Израиле сообщили о введённом для палестинцев запрете посещать Иерусалим в Рамадан

Короткая ссылка
В Израиле приняли решение отказать жителям сектора Газа в доступе на территорию Иерусалима в период священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на израильский совет координирования правительственных действий на территориях (КОГАТ).

Отмечается, что в период Рамадана в Израиле обычно упрощают систему пропуска для жителей Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

Однако в текущем году из-за напряжённой обстановки на границе Израиля и сектора Газа в Тель-Авиве приняли решение пропускать на территорию Иерусалима только жителей Западного берега.

По данным издания, жители сектора Газа не смогут посетить мечеть Аль-Акса.

«Сектором Газа управляет... организация ХАМАС, которая использует гражданские инициативы Израиля для распространения террора. Принимая во внимание это, а также последние события в секторе, меры в честь наступления месяца Рамадан были одобрены только для жителей Иудеи и Самарии (библейские названия Западного берега, установлены в качестве официальных в Израиле. — RT)», — объяснил глава КОГАТ майор Камиль Абу Рокон.

Данную информацию изданию подтвердили в посольстве Израиля в США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что статус Иерусалима является «красной чертой» для исламского мира. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных