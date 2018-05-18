Около тысячи палестинцев принимают участие в столкновениях с войсками Израиля

Армия Израиля сообщает, что примерно тысяча палестинцев принимает участие в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.

Как сообщает пресс-служба армии, палестинцы жгут шины и кидают камни в солдат.

«Примерно тысяча участников волнений собирается в пяти точках вдоль забора безопасности на границе с сектором Газа. Ещё несколько тысяч находятся в глубине района. Пришедшие бросают камни и жгут шины», — указывается в заявлении.

לאורך גדר המערכת ברצועת עזה מתקהלים בשעה זו כ- 1,000 מפרי סדר אלימים מצויים בחמישה מוקדים לאורך הגדר ברצועת עזה. מספר אלפים בודדים מצויים בעומק השטח. מפרי הסדר מיידים אבנים ומבעירים צמיגים.

כוחותינו מגיבים באמצעים לפיזור הפגנות ובירי, ופועלים בהתאם להוראות הפתיחה באש — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 18 במאי 2018

Отмечается, что израильские военнослужащие разгоняют демонстрантов.

Ранее стало известно, что Совет ООН по правам человека решил создать независимую комиссию по расследованию событий в секторе Газа.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США в Израиле, из-за чего начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. В результате беспорядков погибли более 60 палестинцев, среди которых были дети, тысячи человек пострадали.