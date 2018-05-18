Около тысячи палестинцев принимают участие в столкновениях с войсками Израиля

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Армия Израиля сообщает, что примерно тысяча палестинцев принимает участие в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.
Около тысячи палестинцев принимают участие в столкновениях с войсками Израиля
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба армии, палестинцы жгут шины и кидают камни в солдат.

«Примерно тысяча участников волнений собирается в пяти точках вдоль забора безопасности на границе с сектором Газа. Ещё несколько тысяч находятся в глубине района. Пришедшие бросают камни и жгут шины», — указывается в заявлении.

Отмечается, что израильские военнослужащие разгоняют демонстрантов.

Ранее стало известно, что Совет ООН по правам человека решил создать независимую комиссию по расследованию событий в секторе Газа.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США в Израиле, из-за чего начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. В результате беспорядков погибли более 60 палестинцев, среди которых были дети, тысячи человек пострадали. 

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