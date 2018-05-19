Эрдоган заявил, что статус Иерусалима является «красной чертой» для мусульман

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал статус Иерусалима «красной чертой» для исламского мира.

«Иерусалим — это наша «красная черта». Мы не признаем решение США о переносе туда посольства, их политика ещё больше провоцирует Израиль. Руководство США наказало палестинцев, а Израиль, который нарушает международное право, оказался награждённым», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер призвал все страны официально признать Восточный Иерусалим столицей Палестины.

Ранее Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством.

Также сообщалось, что Турция отозвала своего посла из Израиля из-за событий в секторе Газа.

Акции протеста начались в секторе Газа 14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.





