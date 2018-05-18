В Стамбуле проходит митинг в поддержку Палестины

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На площади Еникапы в центре Стамбула проходит масштабный митинг в поддержку Палестины, передаёт агентство Anadolu.
В Стамбуле проходит митинг в поддержку Палестины
  • Reuters

Акция проходит под лозунгом «Нет угнетению! Поддержим Палестину!». Манифестация организована Фондом свободных организаций Турции и проходит под патронажем администрации турецкого президента.

В митинге, в частности, участвуют президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.

Отмечается, что впервые в истории Турции в митинге принимают участие представители иностранных государств.

Ранее Эрдоган обсудил ситуацию в секторе Газа с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Рухани.

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