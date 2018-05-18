В Стамбуле проходит митинг в поддержку Палестины
- Reuters
Акция проходит под лозунгом «Нет угнетению! Поддержим Палестину!». Манифестация организована Фондом свободных организаций Турции и проходит под патронажем администрации турецкого президента.
В митинге, в частности, участвуют президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.
Отмечается, что впервые в истории Турции в митинге принимают участие представители иностранных государств.
Ранее Эрдоган обсудил ситуацию в секторе Газа с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Рухани.