СМИ: Эрдоган обсудил с Рухани и Меркель ситуацию в секторе Газа
- Reuters
По информации издания, во время разговора с Меркель Эрдоган проинформировал немецкого канцлера о саммите Организации исламского сотрудничества, который состоится в Стамбуле 18 мая в связи с эскалацией насилия в секторе Газа.
После этого Эрдоган переговорил по телефону с Рухани. В ходе беседы оба лидера сошлись во мнении, что предстоящий саммит ОИС важен для демонстрации позиции мусульманских стран в связи с ситуацией в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что Эрдоган и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в секторе Газа.
По последним данным, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными, вызванных переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, в секторе Газа погибли более 60 человек.