СМИ: Эрдоган обсудил с Рухани и Меркель ситуацию в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом сообщает Habertürk со ссылкой на источники в окружении турецкого лидера.

По информации издания, во время разговора с Меркель Эрдоган проинформировал немецкого канцлера о саммите Организации исламского сотрудничества, который состоится в Стамбуле 18 мая в связи с эскалацией насилия в секторе Газа.

После этого Эрдоган переговорил по телефону с Рухани. В ходе беседы оба лидера сошлись во мнении, что предстоящий саммит ОИС важен для демонстрации позиции мусульманских стран в связи с ситуацией в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в секторе Газа.

По последним данным, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными, вызванных переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, в секторе Газа погибли более 60 человек.