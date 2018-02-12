«Единственный надёжный партнёр Палестины и Израиля»: о чём будут говорить Аббас и Путин на встрече в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас прибывает с официальным визитом в Россию. В понедельник, 12 февраля, в Москве его принимает российский лидер Владимир Путин. На повестке дня — арабо-израильское урегулирование и возможный вклад России в этот процесс. После того как Соединённые Штаты признали Иерусалим столицей Израиля, палестинское руководство заявило, что будет искать новых посредников в этом вопросе. Займёт ли Москва место Вашингтона, выяснял RT.

Сила России

В понедельник, 12 февраля, президент России Владимир Путин принимает в Москве главу Палестины Махмуда Аббаса. Как сообщает палестинская сторона, лидеры планируют обсудить вопросы арабо-израильского урегулирования, борьбу с терроризмом и внутренние проблемы Палестины — в первую очередь процесс примирения между враждующими движениями ФАТХ и ХАМАС.

Во вторник, 13 февраля, Махмуд Аббас планирует посетить московскую соборную мечеть и пообщаться с председателем духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином.

«Это традиционная встреча, — прокомментировал в интервью RT предстоящие переговоры российского и палестинского лидеров президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

— Наши отношения не изменились. Они были и остаются дружественными, и Россия официально поддерживает борьбу палестинского народа за создание собственного независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме».

«Президент Палестины посещает Россию регулярно, обычно два раза в год, но эта встреча будет особенной из-за новых событий, которые происходят в нашем регионе», — отметил в интервью ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, в центре внимания двух лидеров окажется ситуация на Ближнем Востоке после объявления президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

«Новая американская позиция после заявлений Трампа сделала для нас невозможным лидерство США в палестино-израильском урегулировании, и сейчас оно зашло в тупик», — отметил посол Палестины в России.

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В январе 2018 года на заседании центрального совета Организации освобождения Палестины эту позицию озвучил сам Махмуд Аббас.

«Позиция США не находит поддержки среди арабских стран, а наша точка зрения опирается на консолидированную позицию всех арабских государств, — отмечает Вячеслав Матузов. — Это арабская инициатива 2002 года, которая как раз предусматривает завершение переговорного процесса между Израилем и Палестиной и чёткое определение границ палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы».

По словам эксперта, сила российской дипломатии состоит в том, что Москва придерживается дружественных отношений с обеими сторонами конфликта.

«Американцы ориентируются только на Израиль, и в этом их стратегическая ошибка, — утверждает политолог. — У нас добрые отношения с Израилем, добрые отношения с Махмудом Аббасом, и мы является единственным надёжным партнёром всех сторон, который искренне стремится к урегулированию ближневосточного кризиса».

Противовес США

«Аббасу нужна поддержка Москвы в вопросе Иерусалима. Он хочет, чтобы мы попытались надавить на американцев отказаться от этой позиции или, если быть большим реалистом, возглавили антиамериканскую коалицию по этому вопросу, подбили европейцев, арабомусульманские страны», — заявил в свою очередь в интервью RT специалист по истории арабских стран, доцент кафедры историко-архивного дела РГГУ Сергей Серёгичев.

Незадолго до визита в Москву, 22 января, Аббас встретился с министрами иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. А 20 февраля по приглашению председательствующего в Совбезе ООН Кувейта палестинский лидер выступит на этой международной площадке.

В свою очередь, советник Аббаса Маджди аль-Халид заявил в интервью индийскому изданию The Hindu, что Аббас попытается привлечь в качестве посредника в палестино-израильском урегулированию и Индию. Этот вопрос обсуждался во время визита премьер-министра страны Нарендры Моди на палестинские территории 9 февраля 2018 года.

Вячеслав Матузов отметил, что искать других переговорщиков Палестину вынудил не только вопрос Иерусалима, но в целом откровенно произраильская позиция Трампа.

Так, подчеркнул эксперт, продвигавшийся в течение последних нескольких месяцев администрацией Трампа план палестино-израильского урегулирования потерпел неудачу, не получив поддержки ни одной страны, кроме Израиля. Американскому президенту не удалось привлечь на свою сторону даже союзников среди монархий Персидского залива.

Некоторые подробности этого проекта раскрыл в январе 2018 года председатель исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат. По его словам, план Трампа предполагает признание Иерусалима столицей только Израиля, размещение на территории Западного берега реки Иордан израильских войск, аннексию еврейским государством крупных поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан и демилитаризацию будущего палестинского государства.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Территория Палестины должна по этому плану включать часть Западного берега реки Иордан и сектор Газа. В качестве столицы вместо Восточного Иерусалима США предлагают палестинцам город Абу-Дис. Территориальные воды и воздушное пространство обоих государств предлагается оставить под израильским контролем и предоставить Тель-Авиву чрезвычайные полномочия по обеспечению безопасности на всей территории Палестины.

«Это ужасный подход, который обречён на провал, — убеждён Вячеслав Матузов. — Такие вещи можно осуществить, лишь развязав глобальную войну с многочисленными жертвами. Это абсолютно безжизненная инициатива, показатель абсолютной некомпетентности и непрофессионализма нынешней американской администрации».

Внутренние проблемы

Обсуждаться на встрече в Москве будут и проблемы внутрипалестинского урегулирования, отметил Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, Россия всегда поддерживала стремление наладить отношения между группировкой ФАТХ, под контролем которой сейчас находится Западный берег реки Иордан, и движением ХАМАС, которое управляет сектором Газа.

Палестинский демонстрант во время столкновений с израильскими войсками, недалеко от границы с Израилем в южной части сектора Газа

Reuters

© Ibraheem Abu Mustafa

В октябре 2017 года обе группировки подписали соглашение о перемирии.

Однако, по словам Сергея Серёгичева, противостояние с ХАМАС уходит на второй план по сравнению с новой проблемой для палестинского лидера. «Аббасу готовят замену, Мохаммед Дахлан (экс-глава службы безопасности Палестинской национальной администрации. — RT) готовится на место Аббаса, — утверждает эксперт. — Египтяне и саудовцы согласовали это». По мнению эксперта, визитом в Россию Махмуд Аббас стремится показать палестинцам свою нужность и заручиться поддержкой Москвы на случай внутренних неурядиц в ФАТХ.

«Помимо этого, я не исключаю, что Аббас может беспокоиться по поводу судьбы Палестинской национальной администрации», — считает Серёгичев.

По словам эксперта, круги, близкие к израильской правящей партии «Ликуд», пытаются организовать общественную дискуссию по вопросу расформирования Палестинской национальной автономии — формы организации самоуправления на населённых палестинцами территориях, возникшей после того, как представителями Израиля и Палестины в 1990-е годы были заключены так называемые соглашения в Осло.

«Они хотят поставить перед ООН вопрос о расформировании Палестинской национальной администрации, обвиняя её в том, что она не справляется с обязанностями, возложенными на неё в соотвествии с соглашениями в Осло», — отмечает эксперт.

Об этом, в частности, 12 февраля заявил советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас. В интервью РИА Новости он отметил, что вариант отказа от автономии сейчас обсуждается.

Ещё одна проблема, которая, по словам Серёгичева, может быть поднята на встрече Аббаса и Путина, — сокращение финансирования со стороны Америки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В январе 2018 года США заявили, что урежут свой годовой взнос в фонд со $125 млн до $60 млн. «Возможно, он нас попросит заместить долю американцев, но я не знаю, пойдём ли мы на этот шаг. Это не такие огромные, но всё же деньги», — считает Сергей Серёгичев.

Без резких шагов

По словам экспертов, вряд ли стоит ожидать громких заявлений по итогам переговоров Путина и Аббаса в Москве. «Я не ожидаю каких-то особых предложений со стороны России, — полагает Вячеслав Матузов. — Решение таких глобальных проблем, как палестинская, требует усилий многих сторон, а не только России или только Америки».

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По мнению Сергея Серёгичева, возможно, будет заявлено о созыве международного форума по палестинскому вопросу. «Может быть какую-то конференцию проведём в Москве», — предположил эксперт. Однако, по его словам, пока не будет выработано решение, приемлемое и для Израиля, и для Палестины, все подобные инициативы не принесут существенного результата.

«Израилю плевать на те решения, которые не соответствуют его национальным интересам, и заставить его подчиниться могут только США, но но они этого делать не будут, — утверждает эксперт. — Тем более этого не будет делать Трамп, которому крайне важна поддержка произраильского лобби как гарантия от импичмента».

В свою очередь Россия, по словам эксперта, также поддерживает очень деликатные отношения с Израилем, а потому, поддержав палестинцев, не станет идти на ухудшение отношений с Тель-Авивом. «Москва не станет делать резких шагов. С учётом положения в Сирии нам крайне важно если не дружеское, то нейтральное расположение Израиля», — считает Сергей Серёгичев.