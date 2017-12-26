Иерусалимский ход Трампа: как настроить против себя весь Совбез и оказаться в изоляции
- Дональд Трамп
- Reuters
Трамп сказал — Трамп сделал
Предвыборные заявления кандидатов в президенты обычно слушают внимательно, но со скепсисом: так уж повелось, что ради заветного кресла в Белом доме они чего только ни наобещают, но далеко не все обещания после выборов воплощают в жизнь. Трамп, видимо, решил твёрдо стоять на своём. С точки зрения британской Financial Times, поступок Трампа — это «акт дипломатического вандализма». А что любопытнее всего: никто, вероятно, не получит от этого шага никакой выгоды и никто в мире в нём не заинтересован — даже сам Трамп.
«Трамп объединил почти всех против себя, включая своих ближайших союзников, вызвал негодование мусульман, разозлил экстремистов и — не в первый раз — выставил США не в лучшем свете перед всем миром». Представитель Палестины Саеб Эрекат заявил, что, если США примут это решение, он снимет с себя обязательства по «любой роли в любой инициативе по достижению справедливого и прочного мира». Исламистская группировка ХАМАС пригрозила развернуть новое восстание. Король Иордании Абдалла II предупредил, что признание Иерусалима израильской столицей будет играть на руку террористам и позволит им «распространять свою идеологию». Трамп опередил свои же собственные планы по заключению соглашения между Израилем и палестинцами, разрешив один из самых «взрывоопасных вопросов» в пользу Израиля. К тому же он подорвал всякую уверенность в том, что Вашингтон может действовать как «честный посредник». Статус Иерусалима всегда был «бомбой замедленного действия», а теперь президент США «зажёг фитиль», отмечает британская газета.
«Хаос на Ближнем Востоке», «вызов всему арабскому миру», «угроза священной войны», «поцелуй смерти» для мирного процесса — лидеры мусульманских стран предостерегали Вашингтон от столь опрометчивого шага. Как писал таблоид Daily Express, решение Трампа станет символом «некомпетентности и провала» и сделает проблемы на Ближнем Востоке «неразрешимыми».
«День гнева» в Совбезе и усиление Москвы
По Ближнему Востоку прокатилась волна негодования — там объявили о проведении «дней гнева». Массовые беспорядки и кровопролитные столкновения начались и в самом Израиле.
Впрочем, обстановка накалилась и в штаб-квартире ООН: члены Совбеза обрушились на американцев с резкой критикой. «В Совете Безопасности постоянный представитель США редко оказывалась в подобной изоляции». «Не помогает решить конфликт», «достойно сожаления», «опасное», «противоречит международному праву» — такова реакция на решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля», — сообщал немецкий Das Erste. Ответные выпады Никки Хейли и обвинения в многолетних нападках на Израиль только усилили противоречия.
«Ближний Восток, по всей видимости, никогда не был так далёк от мира, как сейчас».
Противоречивое решение Вашингтона всплыло и на переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. На совместной пресс-конференции главы двух государств заявили, что Израиль воспринимает решение США по Иерусалиму как «возможность усилить притеснения палестинцев», и подчеркнули единый взгляд на этот вопрос. А в немецкой прессе скандальный поступок американского президента дал повод говорить об укреплении хватки Кремля в ближневосточном споре. «Ведь теперь США не будут выполнять роль посредника мира на Ближнем Востоке. Вопрос в том, кого на эту роль в будущем выберут палестинцы? Точно не Турцию, ведь ещё свежи воспоминания об Османской империи… Последним претендентом на эту роль остаётся Россия, что только усилит её геополитическою влияние, а также укрепит альянс Кремля с новыми союзниками — Венгрией и Польшей».
Угрозы Вашингтона и догадки журналистов
«Президент Трамп пригрозил отменить американскую финансовую помощь любой стране, которая проголосует за резолюцию ООН, осуждающую его недавнее решение признать Иерусалим столицей Израиля», — писали в The New York Times. Американский президент отмахнулся от членов Совбеза со словами «пусть голосуют против нас, мы прилично сэкономим», напомнив, что страны-участники СБ ООН берут у США в долг «сотни миллионов и даже миллиарды долларов». А Никки Хейли ранее пригрозила «взять на заметку» всех, кто поддержит осуждающую Трампа резолюцию и предупредила: «Мы с президентом примем это на свой счёт». Газета предположила, что угрозы главы Белого дома выльются в ограничение финансовой помощи главным стратегическим союзникам США на Ближнем Востоке и оставят ещё меньше шансов на заключение мирного соглашения между Израилем и Палестиной.
Что подтолкнуло президента-миллиардера принять столь опрометчивое решение? Вариантов несколько. Немецкая газета Die Welt считает, что с внутриполитической точки зрения заявление по поводу Иерусалима также было для Трампа «возможностью отвлечь внимание от его связей с Россией». О «кровавых беспорядках и восстаниях во всём арабском мире» не может быть и речи, уверено издание, поскольку главный враг суннитов — Иран. А Трампу было выгодно поднять шумиху.
А вот у журналистов американских The Nation и Consortiumnews другое мнение на этот счёт. Авторы обоих изданий считают, что имеет место «израильгейт» — сговор Дональда Трампа и его приближённых с верхушкой израильской власти. Впервые на это указал бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Он признался, что всё-таки встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. Но предметом их разговора оказалась не предвыборная кампания будущего главы Белого дома. Флинн с Кушнером пытались саботировать решение президента Обамы, благодаря которому Совбез ООН смог осудить строительство израильских поселений на оккупированных территориях. И именно это экс-глава нацбезопасности обсуждал с российским послом. Спецпрокурор Роберт Мюллер выяснил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил сторонников Трампа убедить другие страны помочь Тель-Авиву. Среди прочего они обратились к России, которая также решила осудить строительство. «Если вкратце: первый известный контакт между членами избирательной кампании Трампа и Россией после выборов произошёл в интересах другой иностранной державы — Израиля. Более того, он ни к чему не привёл», — писали журналисты The Nation ещё до громкого заявления Трампа.
Похожую мысль — только уже после решения Трампа — выскажет Consortiumnews. Власти Израиля не хотели обсуждать резолюцию ООН напрямую с Обамой, ведь у него были очень натянутые отношения с Тель-Авивом. Вместо этого они отправились к Трампу. В частности, сблизились с Майклом Флинном и Джаредом Кушнером. В этом случае действия Флинна и Кушнера попадали под акт Логана, предусматривающий наказание для частных лиц, вступающих в переговоры о любом внешнеполитическом вопросе с враждебным государством. По словам журналистов издания, это доказывает влияние мощного израильского лобби на внешнюю политику Америки.
Однако «израильгейт» не попадёт на передовицы. А причина всё в том же:
«Даже прогрессивные журналисты, которые, как могло показаться, должны были активно копать в этом направлении, оказались напуганы тем, что лобби способно дать сдачи… Люди боятся, потому что знают, сколь высокую цену им придётся заплатить. Дело выходит за рамки чистой журналистики и становится личной и политической вендеттой, если вы попадаете в их поле зрения», — пишет автор Consortiumnews.
При этом журналисты обращают внимание, что Кушнер знаком с Биньямином Нетаньяху ещё с подросткового возраста: премьер не раз бывал у него дома. А значит, отношения Кушнера с одной из самых правых фигур на политической арене Израиля тянутся уже несколько десятилетий. В итоге «переговорами о мире занимается не только зять Трампа, но и вся администрация, а также многие влиятельные ортодоксальные евреи. Все они поддерживают постройку поселений через различные фонды, поэтому считать их беспристрастными посредниками нельзя».
Добавим сюда недавний крупный успех Москвы в Сирии, который Вашингтон, конечно, простить не в силах. Возможно, Трамп пытается также отвлечь внимание от внешнеполитического поражения в одной ближневосточной стране попыткой самоутвердиться в другой?