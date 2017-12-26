Иерусалимский ход Трампа: как настроить против себя весь Совбез и оказаться в изоляции

В затянувшемся арабо-израильском конфликте США всегда твёрдо стояли на стороне Иерусалима. Любые попытки Совета Безопасности ООН осудить незаконное строительство поселений на Западном берегу реки Иордан или агрессивные действия Израиля против палестинцев неизменно блокировались американской стороной. Однако никто из президентов США ранее не пытался поставить жирную точку в этом споре, понимая, насколько это опасно. Никто, кроме Дональда Трампа. Эпатажный миллиардер исполнил предвыборное обещание и заявил о переносе американского посольства в Иерусалим. О том, как Соединённые Штаты остались в меньшинстве на мировой арене — в обзоре ИноТВ.

Трамп сказал — Трамп сделал

Предвыборные заявления кандидатов в президенты обычно слушают внимательно, но со скепсисом: так уж повелось, что ради заветного кресла в Белом доме они чего только ни наобещают, но далеко не все обещания после выборов воплощают в жизнь. Трамп, видимо, решил твёрдо стоять на своём. С точки зрения британской Financial Times, поступок Трампа — это «акт дипломатического вандализма». А что любопытнее всего: никто, вероятно, не получит от этого шага никакой выгоды и никто в мире в нём не заинтересован — даже сам Трамп.

«Трамп объединил почти всех против себя, включая своих ближайших союзников, вызвал негодование мусульман, разозлил экстремистов и — не в первый раз — выставил США не в лучшем свете перед всем миром». Представитель Палестины Саеб Эрекат заявил, что, если США примут это решение, он снимет с себя обязательства по «любой роли в любой инициативе по достижению справедливого и прочного мира». Исламистская группировка ХАМАС пригрозила развернуть новое восстание. Король Иордании Абдалла II предупредил, что признание Иерусалима израильской столицей будет играть на руку террористам и позволит им «распространять свою идеологию». Трамп опередил свои же собственные планы по заключению соглашения между Израилем и палестинцами, разрешив один из самых «взрывоопасных вопросов» в пользу Израиля. К тому же он подорвал всякую уверенность в том, что Вашингтон может действовать как «честный посредник». Статус Иерусалима всегда был «бомбой замедленного действия», а теперь президент США «зажёг фитиль», отмечает британская газета.

«Хаос на Ближнем Востоке», «вызов всему арабскому миру», «угроза священной войны», «поцелуй смерти» для мирного процесса — лидеры мусульманских стран предостерегали Вашингтон от столь опрометчивого шага. Как писал таблоид Daily Express, решение Трампа станет символом «некомпетентности и провала» и сделает проблемы на Ближнем Востоке «неразрешимыми».

«День гнева» в Совбезе и усиление Москвы

По Ближнему Востоку прокатилась волна негодования — там объявили о проведении «дней гнева». Массовые беспорядки и кровопролитные столкновения начались и в самом Израиле.

Впрочем, обстановка накалилась и в штаб-квартире ООН: члены Совбеза обрушились на американцев с резкой критикой. «В Совете Безопасности постоянный представитель США редко оказывалась в подобной изоляции». «Не помогает решить конфликт», «достойно сожаления», «опасное», «противоречит международному праву» — такова реакция на решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля», — сообщал немецкий Das Erste. Ответные выпады Никки Хейли и обвинения в многолетних нападках на Израиль только усилили противоречия.

«Ближний Восток, по всей видимости, никогда не был так далёк от мира, как сейчас».

Противоречивое решение Вашингтона всплыло и на переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. На совместной пресс-конференции главы двух государств заявили, что Израиль воспринимает решение США по Иерусалиму как «возможность усилить притеснения палестинцев», и подчеркнули единый взгляд на этот вопрос. А в немецкой прессе скандальный поступок американского президента дал повод говорить об укреплении хватки Кремля в ближневосточном споре. «Ведь теперь США не будут выполнять роль посредника мира на Ближнем Востоке. Вопрос в том, кого на эту роль в будущем выберут палестинцы? Точно не Турцию, ведь ещё свежи воспоминания об Османской империи… Последним претендентом на эту роль остаётся Россия, что только усилит её геополитическою влияние, а также укрепит альянс Кремля с новыми союзниками — Венгрией и Польшей».

Угрозы Вашингтона и догадки журналистов

«Президент Трамп пригрозил отменить американскую финансовую помощь любой стране, которая проголосует за резолюцию ООН, осуждающую его недавнее решение признать Иерусалим столицей Израиля», — писали в The New York Times. Американский президент отмахнулся от членов Совбеза со словами «пусть голосуют против нас, мы прилично сэкономим», напомнив, что страны-участники СБ ООН берут у США в долг «сотни миллионов и даже миллиарды долларов». А Никки Хейли ранее пригрозила «взять на заметку» всех, кто поддержит осуждающую Трампа резолюцию и предупредила: «Мы с президентом примем это на свой счёт». Газета предположила, что угрозы главы Белого дома выльются в ограничение финансовой помощи главным стратегическим союзникам США на Ближнем Востоке и оставят ещё меньше шансов на заключение мирного соглашения между Израилем и Палестиной.

Также по теме Мы не позволим злоупотреблять щедростью нашего народа — Хейли о решении США урезать взносы в ООН Постпред США при ООН Никки Хейли прокомментировала решение Вашингтона урезать взнос в бюджет ООН на 2018—2019 годы на $285 млн, заявив...

Что подтолкнуло президента-миллиардера принять столь опрометчивое решение? Вариантов несколько. Немецкая газета Die Welt считает, что с внутриполитической точки зрения заявление по поводу Иерусалима также было для Трампа «возможностью отвлечь внимание от его связей с Россией». О «кровавых беспорядках и восстаниях во всём арабском мире» не может быть и речи, уверено издание, поскольку главный враг суннитов — Иран. А Трампу было выгодно поднять шумиху.

А вот у журналистов американских The Nation и Consortiumnews другое мнение на этот счёт. Авторы обоих изданий считают, что имеет место «израильгейт» — сговор Дональда Трампа и его приближённых с верхушкой израильской власти. Впервые на это указал бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Он признался, что всё-таки встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. Но предметом их разговора оказалась не предвыборная кампания будущего главы Белого дома. Флинн с Кушнером пытались саботировать решение президента Обамы, благодаря которому Совбез ООН смог осудить строительство израильских поселений на оккупированных территориях. И именно это экс-глава нацбезопасности обсуждал с российским послом. Спецпрокурор Роберт Мюллер выяснил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил сторонников Трампа убедить другие страны помочь Тель-Авиву. Среди прочего они обратились к России, которая также решила осудить строительство. «Если вкратце: первый известный контакт между членами избирательной кампании Трампа и Россией после выборов произошёл в интересах другой иностранной державы — Израиля. Более того, он ни к чему не привёл», — писали журналисты The Nation ещё до громкого заявления Трампа.

Похожую мысль — только уже после решения Трампа — выскажет Consortiumnews. Власти Израиля не хотели обсуждать резолюцию ООН напрямую с Обамой, ведь у него были очень натянутые отношения с Тель-Авивом. Вместо этого они отправились к Трампу. В частности, сблизились с Майклом Флинном и Джаредом Кушнером. В этом случае действия Флинна и Кушнера попадали под акт Логана, предусматривающий наказание для частных лиц, вступающих в переговоры о любом внешнеполитическом вопросе с враждебным государством. По словам журналистов издания, это доказывает влияние мощного израильского лобби на внешнюю политику Америки.

Однако «израильгейт» не попадёт на передовицы. А причина всё в том же:

«Даже прогрессивные журналисты, которые, как могло показаться, должны были активно копать в этом направлении, оказались напуганы тем, что лобби способно дать сдачи… Люди боятся, потому что знают, сколь высокую цену им придётся заплатить. Дело выходит за рамки чистой журналистики и становится личной и политической вендеттой, если вы попадаете в их поле зрения», — пишет автор Consortiumnews.

При этом журналисты обращают внимание, что Кушнер знаком с Биньямином Нетаньяху ещё с подросткового возраста: премьер не раз бывал у него дома. А значит, отношения Кушнера с одной из самых правых фигур на политической арене Израиля тянутся уже несколько десятилетий. В итоге «переговорами о мире занимается не только зять Трампа, но и вся администрация, а также многие влиятельные ортодоксальные евреи. Все они поддерживают постройку поселений через различные фонды, поэтому считать их беспристрастными посредниками нельзя».

Добавим сюда недавний крупный успех Москвы в Сирии, который Вашингтон, конечно, простить не в силах. Возможно, Трамп пытается также отвлечь внимание от внешнеполитического поражения в одной ближневосточной стране попыткой самоутвердиться в другой?