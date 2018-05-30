ЦБ заявил о повышении инфляционных ожиданий россиян в мае

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Инфляционные ожидания жителей России в мае 2018 года выросли до 8,6%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Центробанка.
ЦБ заявил о повышении инфляционных ожиданий россиян в мае
  • © Tatiana Morozova
  • РИА Новости

Рост был ожидаемым на фоне увеличения волатильности курса рубля.

В апреле показатель составлял 7,8%.

Ранее заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач не исключил, что инфляция в России может ускориться.

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