ЦБ заявил о повышении инфляционных ожиданий россиян в мае

Инфляционные ожидания жителей России в мае 2018 года выросли до 8,6%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Центробанка.

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РИА Новости

Рост был ожидаемым на фоне увеличения волатильности курса рубля. В апреле показатель составлял 7,8%. Ранее заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач не исключил, что инфляция в России может ускориться.