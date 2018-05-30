ЦБ заявил о повышении инфляционных ожиданий россиян в мае
Инфляционные ожидания жителей России в мае 2018 года выросли до 8,6%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Центробанка.
- © Tatiana Morozova
- РИА Новости
Рост был ожидаемым на фоне увеличения волатильности курса рубля.
В апреле показатель составлял 7,8%.
Ранее заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач не исключил, что инфляция в России может ускориться.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube