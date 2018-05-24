Зампред ВЭБ дал прогноз по инфляции в России

Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач не исключил, что инфляция в России может ускориться.

«Я думаю, что инфляция ускорится в силу определённого снижения курса рубля», — сказал он, отвечая на вопрос RT, в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, к декабрю инфляция может составить 3,5—3,7%.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата сообщила, что инфляция в России за неделю с 8 по 14 мая составила 0,1%.

В апреле ЦБ заявил о снижении инфляционных ожиданий россиян. Там уточнили, что показатель составил 7,8% (по сравнению с 8,5% в марте).