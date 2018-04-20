ЦБ заявил о снижении инфляционных ожиданий россиян

Короткая ссылка
Центробанк заявил, что инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев снизились. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регулятора.

«В апреле 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, снизилась в соответствии со сложившимся трендом», — сказали в ЦБ.

Там уточнили, что показатель составил 7,8% (по сравнению с 8,5% в марте).

Как уточнили в Банке России, опрос проходил до увеличения курсовой волатильности на фоне ужесточения санкций.

В марте сообщалось, что в ЦБ прогнозируют инфляцию в России в 2018 году ниже 4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Финансы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных