ЦБ заявил о снижении инфляционных ожиданий россиян

Центробанк заявил, что инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев снизились. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регулятора.

«В апреле 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, снизилась в соответствии со сложившимся трендом», — сказали в ЦБ.

Там уточнили, что показатель составил 7,8% (по сравнению с 8,5% в марте).

Как уточнили в Банке России, опрос проходил до увеличения курсовой волатильности на фоне ужесточения санкций.

В марте сообщалось, что в ЦБ прогнозируют инфляцию в России в 2018 году ниже 4%.