ЦБ заявил о снижении инфляционных ожиданий россиян
«В апреле 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, снизилась в соответствии со сложившимся трендом», — сказали в ЦБ.
Там уточнили, что показатель составил 7,8% (по сравнению с 8,5% в марте).
Как уточнили в Банке России, опрос проходил до увеличения курсовой волатильности на фоне ужесточения санкций.
В марте сообщалось, что в ЦБ прогнозируют инфляцию в России в 2018 году ниже 4%.