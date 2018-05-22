Федеральный аудитор: Алексей Кудрин возглавил Счётную палату России

Госдума во вторник, 22 мая, назначила Алексея Кудрина председателем Счётной палаты России. Кандидатуру экс-главы Минфина накануне на утверждение парламентариев внёс президент Владимир Путин. Эксперты отмечают, что идеи Кудрина о внедрении бюджетного правила, а также о создании Резервного фонда и Фонда национального благосостояния сформировали новый источник доходов федерального бюджета. На этом посту Алексей Кудрин сосредоточится на улучшении контроля за исполнением госпрограмм. О новой должности известного политического деятеля и экономиста — в материале RT.

В понедельник, 22 мая, Госдума утвердила Алексея Кудрина на должность главы Счётной палаты. Нынешний председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) сменил на этом посту Татьяну Голикову в связи с её переходом в правительство на должность вице-премьера. Кандидатуру Кудрина накануне внёс на рассмотрение парламентариев президент России Владимир Путин.

Председатель Счётной палаты назначается на шесть лет. Каждая фракция Госдумы предлагает президенту свои кандидатуры на эту должность. В свою очередь, глава государства может выдвинуть собственного кандидата. На пост главы Счётной палаты в 2018 году претендовали первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (от КПРФ), аудитор Счётной палаты Максим Рохмистров (от ЛДПР) и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (от «Справедливой России»).

Во вторник Алексей Кудрин поблагодарил Татьяну Голикову и её коллег за проделанную работу. Новый глава Счётной палаты обозначил её основные задачи — переход к стратегическому аудиту, модернизация механизма контроля и широкое использование цифровых технологий.

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«Необходима увязка стратегических целей страны и результатов исполнения бюджетных механизмов, в том числе с механизмами госпрограмм. В госпрограммах много показателей не увязано, нужно разобраться», — цитирует ТАСС Кудрина.

Алексей Кудрин — один из самых известных экономистов в России и за её пределами. Он начал работу в органах исполнительной власти в 1990 году в качестве заместителя председателя Комитета по экономической реформе. После работы в мэрии Санкт-Петербурга (с 1991 по 1996 годы) он занимал должность начальника Главного контрольного управления президента России. С 1997 года — первый заместитель министра финансов, с 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 — глава Минфина.

Новый глава Счётной палаты знаменит своими консервативными взглядами в управлении финансами и экономической политике. В частности, при Кудрине российское правительство выплатило большую часть внешней задолженности, которая накопилась к концу 1990-х годов. Напомним, сейчас Минфин также придерживается осторожной политики государственных заимствований.

По данным Центробанка, общий объём государственного долга России по состоянию на 1 января 2018 года сократился с 40% до 33% ВВП. В международной практике такая нагрузка на экономику для развивающихся стран считается умеренной.

«Ещё одним базовым удачным решением Алексея Кудрина можно назвать разделение Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, которые накапливали нефтегазовые сверхдоходы. Необходимо также отметить и идею ввода бюджетного правила», — напомнил в беседе с RT старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин.

Экономист отметил, что такие меры помогли правительству стабилизировать экономику во время мирового финансового кризиса 2008—2009 годов. В результате государство получило стабильный и независимый источник пополнения доходов казны.

«Кроме того, Алексей Кудрин был и остается сторонником идеи, согласно которой приоритетными направлениями расходов бюджета должны стать траты на образование и здравоохранение», — добавил Александр Дерюгин.

Эксперты считают, чтоещё одним значимым направлением работы Алексея Кудрина стали исследования некоммерческого Центра стратегических разработок (ЦСР).

Кудрин стал председателем совета ЦСР в 2016 году, возглавив рабочую группу «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост». Эксперты центра представили правительству ряд предложений и мер по развитию российской экономики, которые получили название «Стратегия—2035» (или «план Кудрина»).

«Огромное количество сотрудников Счётной палаты в регионах — бывшие сотрудники финансовых государственных органов. Алексей Кудрин как бывший замминистра финансов и глава Минфина знает, что и где может быть спрятано и как это нужно искать. Полагаю, он прекрасно понимает специфику работы ведомств», — заключил Александр Дерюгин.