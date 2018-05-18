Кадровые перестановки и экономический вектор: какие задачи стоят перед новым правительством России

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства, предложенный премьером Дмитрием Медведевым. Структура кабинета министров претерпела небольшие изменения, также в нём были проведены перестановки и появились новые фигуры. Эксперты отмечают усиление позиций экономического блока во главе с Антоном Силуановым, который совместит должности первого вице-премьера и министра финансов. Кто ещё вошёл в главный коллегиальный орган страны и какие задачи стоят перед ним — в материале RT.

18 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным был утверждён новый состав правительства России. Кандидатуры на посты министров были представлены главе государства премьер-министром Дмитрием Медведевым, который был утверждён на этом посту 8 мая. Как и ожидалось, количество вице-премьеров увеличилось с 9 до 10, а министерств — с 21 до 22.

Как заявил в интервью RT сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин, главной задачей нового правительства станет выполнение майских указов президента.

«Есть майские указы, которые являются императивами национально-государственного развития, — подчеркнул в беседе с RT Дискин. — Задачи поставлены, и через определённое время будет ясно, справляются ли с ними министры. По результатам будут решать, стоит ли продолжать работать с конкретным главой ведомства».

В должности первого-вице премьера, курирующего финансово-экономический блок, утверждён министр финансов Антон Силуанов (вместо Игоря Шувалова), экс-глава Счётной палаты Татьяна Голикова будет курировать соцблок вместо Ольги Голодец, последняя сохранит пост вице-премьера, но теперь в зоне её ответственности — культура и спорт. В свою очередь, Виталий Мутко, также сохранивший должность вице-премьера, будет курировать строительство.

Бывший полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев стал вице-премьером, отвечающим за агропромышленный комплекс; Дмитрий Козак, вице-премьер, курировавший новые регионы России — Крым и Севастополь, в новом правительстве будет отвечать за промышленность и энергетику. Вице-премьером, курирующим ОПК, вместо Дмитрия Рогозина стал экс-замминистра обороны Юрий Борисов. Бывший первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов занял пост вице-премьера, ответственного за цифровую экономику, связь и транспорт.

Руководителем аппарата правительства в ранге вице-премьера вместо Сергея Приходько стал Константин Чуйченко, бывший начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации. Также пост вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе сохранил Юрий Трутнев.

Экономическое направление

Одна из особенностей нового кабмина — сохранение своих должностей действующими ключевыми министрами финансово-экономического блока. Так, Минфин возглавит Антон Силуанов, который будет совмещать управление ведомством с постом первого вице-премьера правительства. Минэкономразвития будет руководить Максим Орешкин, Минпромторгом — Денис Мантуров, Минэнерго — Александр Новак. Министерство труда и социальной защиты осталось за Максимом Топилиным.

Впрочем, в обновлённом кабмине не обошлось и без внутриведомственных изменений. Теперь торговые представительства перейдут в подчинение от Минэкономразвития к Минпромторгу. По замыслу властей, такая перестановка позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки промышленных предприятий и технологического экспорта.

«Неожиданных изменений в команде Дмитрия Медведева не произошло. Что касается экономической политики, то сейчас краткосрочная цель властей — увеличить социальные расходы при минимальном инфляционном давлении. На исполнение новых майских указов может понадобиться до 10 трлн рублей ($165 млрд), или 90% от текущего уровня долга. Сейчас относительно благоприятная внешнеэкономическая ситуация — цена на нефть закрепилась на уровне $80 за баррель, поэтому государству не придётся занимать всю сумму, часть финансирования указов произойдёт за счёт накопленных резервов», — подчеркнул в разговоре с RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Антон Силуанов

© Илья Питалёв / РИА Новости

По оценке эксперта, наиболее сложной задачей для нового правительства в сфере экономической политики будет решение проблем пенсионной системы. Основная часть реформы связана с повышением пенсионного возраста.

«Кроме того, на бизнес может лечь дополнительная социальная нагрузка, поэтому не исключён и рост расходов госбюджета с 2019 года», — полагает Ващенко.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев оценил исполнение новых поручений главы государства в 8 трлн рублей. Эксперты не считают, что эта сумма вполне приемлема для федерального бюджета, учитывая прогнозируемый Минфином в 2018 году профицит казны (впервые с 2011 года. — RT). Именно с задачей ускорения экономического роста в 2018—2024 годах аналитики связывают выдвижение кандидатуры Силуанова на пост первого вице-премьера.

«Я считаю, что назначение Антона Силуанова на пост первого вице-премьера значительно усилит экономическое направление в будущем правительстве. До этого данную должность занимал Игорь Шувалов, но у него не было под рукой такого мощного инструмента, как Минфин», — отметил в разговоре с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов.

Экономист напоминает, что Минфин всегда был сторонником консервативной политики с точки зрения развития и рисков.

«В какой-то мере выдвижение Силуанова свидетельствует об общей осторожной стратегии и о важности привлечения средств для финансирования бюджетных программ», — отметил Абрамов.

Опрошенные RT аналитики убеждены, что сохранение министрами финансового блока своих постов свидетельствует о ещё одной задаче для нового кабмина — достижении экономического суверенитета в условиях санкций.

«Министры с 2014 года занимались решением вопроса финансово-экономического развития государства при санкционном режиме, поэтому логично, что они сохранили свои посты», — прокомментировал RT назначения в правительстве директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

Эксперт напомнил и о налоговой повестке на ближайшую шестилетку, которая связана с повышением фискальной нагрузки уже со следующего года.

«Окончательное решение по налогам ещё не принято, но практически наверняка произойдёт рост налога с продаж, НДС или отмена льгот по НДС», — заключил Тремасов.

Новые лица

Среди новичков в правительстве Дмитрия Медведева — нынешний губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Уроженец города Надым свою трудовую карьеру начал в 1993 году как юрисконсульт Ямало-Ненецкого филиала Западно-Сибирского коммерческого банка. В 1998 году возглавил тюменский «Запсибкомбанк». С 2001 года находился в команде тогдашнего губернатора Тюменской области Сергея Собянина. В 2005 году, после ухода Собянина на пост руководителя администрации президента России, занял кресло губернатора.

Задачей нового министра станет выполнение положений новых майских указов президента, касающихся сферы строительства и ЖКХ. В частности, глава государства поставил цель обеспечить жильём семьи со средним достатком к 2024 году и увеличить объём жилищного строительства как минимум до 120 млн кв. м в год.

Минсвязи согласно Указу президента от 15 мая 2018 года было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оно займётся реализацией национальной программы «Цифровая экономика РФ» и выполнением соответствующих положений указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанного президентом Владимиром Путиным 7 мая 2018 года. По оценкам экспертов, нововведения улучшат менеджмент в подконтрольных министерствам областях, сделают работу более прозрачной и эффективной.

Главой обновлённого ведомства назначен Константин Носков, ранее бывший руководителем Аналитического центра при правительстве РФ, который занимался реализацией программы «Цифровая экономика». Работу в правительстве он начал в 2001 году в Минэкономразвития при Германе Грефе.

На ближайшие шесть лет Минтранс возглавит бывший первый замглавы ведомства Дмитрий Дитрих, он сменит на этой должности Максима Соколова. Минсельхозом будет руководить председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, который сменит Александра Ткачёва.

Силовой блок

Частично обновился силовой блок правительства. Министром обороны в новом кабмине останется Сергей Шойгу, возглавляющий военное ведомство с 6 ноября 2012 года. В период его работы доля современной техники и вооружения в армии выросла в 3,5 раза, достигнув почти 60%.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, за шесть лет службы Шойгу развитие армии достигло впечатляющих результатов. Уровень выполнения гособоронзаказа приблизился к 100%, выросла боевая подготовка военнослужащих, а также улучшилась система социального обеспечения офицеров.

«Армия при Шойгу поменялась кардинальным образом, и он не зря заслужил доверие президента и уважение офицерского корпуса. Главные его достижения связаны с рывком в модернизации вооружённых сил, значительном улучшении материального положения и быта военнослужащих. Лучшим доказательством эффективности работы Шойгу стала сирийская операция и рост популярности военной профессии», — отметил в комментарии RT Кошкин.

Сергей Шойгу

© Russian Defence Ministry/Global Look Press

Важной переменой в военном руководстве РФ стал переход заместителя министра обороны Юрия Борисова на пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Ранее за эту сферу отвечал Дмитрий Рогозин.

У Борисова весьма богатый послужной список. Вице-премьер окончил Суворовское училище (1974) и Командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (1978). С 1998 по 2004 год Борисов работал генеральным директором ЗАО «Научно-технический центр «Модуль».

С 2004 по 2007 год Борисов занимал должность начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности. С июля 2008 года по март 2011 года он работал заместителем главы Минпромторга. В ноябре 2012 года Борисов перешёл на службу в Минобороны.

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«Борисов прекрасно знает чаяния промышленников и способен найти компромисс между их интересами и запросами военных. На мой взгляд, сильной стороной нового вице-премьера является умение реализовывать проекты новейшего вооружения, организовывать испытания опытных образцов, процесс доработки и налаживания серийного производства», — пояснил Кошкин.

Пост министра внутренних дел в новом правительстве сохранил генерал полиции Владимир Колокольцев. Как и предсказывали эксперты, в обновлённом составе кабмина не нашлось место Владимиру Пучкову, который с 21 мая 2012 года работал министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Назначить главой МЧС Медведев предложил замдиректора ФСБ (с ноября 2016 года) Евгения Зиничева. О его биографии известно не так много. В 2013 году Зиничев прошёл профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ. С 2015 года работал начальником Управления ФСБ по Калининградской области, затем два месяца занимал пост врио губернатора Калининградской области.

«Столь необычный ход необходим, чтобы встряхнуть столь важное для безопасности наших граждан ведомство, недостатки которого проявились в кемеровской трагедии. Зиничев — человек не из системы МЧС, и потому, как я считаю, он сформирует новую команду. Правда, радикальных перемен в структуре МЧС я не ожидаю», — заявил Кошкин.

«Позитивная и логичная реформа»

По мнению экспертов, наиболее важной структурной реформой нового правительства стало разделение полномочий упразднённого Министерства образования и науки и передача их двум отдельным ведомствам — Министерству науки и высшего образования и Министерству просвещения. Соответствующий указ был подписан главой государства 15 мая, проект преобразований был представлен главой кабмина Дмитрием Медведевым.

На пост министра науки и высшего образования глава кабмина предложил кандидатуру Михаила Котюкова. Ему 41 год, он выпускник Красноярского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». С 2013 года Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). 15 мая текущего года оно было расформировано президентским указом, функционал ФАНО будет передан Министерству науки и высшего образования.

Специалисты положительно оценивают организационное решение по созданию на базе Минобразования двух ведомств. По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, вопрос разделения Минобрнауки назревал давно.

«Мы столкнулись с серьёзной проблемой в состыковке среднего образования с требованиями вузов. И за то, и за другое отвечало одно министерство. Получалось, что оно должно было приглядывать само за собой. Это не совсем правильно. Сейчас, напротив, запрос от высшего образования к среднему будет расти. Среднее образование также будет самостоятельно предъявлять требования к будущим абитуриентам. Поэтому я оцениваю реформу как позитивную и логичную», — отметил Данилин в интервью RT.

За среднее образование по-прежнему будет отвечать Ольга Васильева, возглавляющая ведомство с 2016 года. Среди инициатив Васильевой — унификация школьных учебников и создание единого образовательного пространства.

«Для чего эта инициатива? Чтобы точно знать, что ребёнок, покинув одну школу и перейдя в другую, сел за парту, открыл учебник, допустим, математики и начал с того места, где он закончил читать в предыдущей школе», — объяснила ранее министр суть преобразований в интервью RT.

Также Васильева выступает за коррекцию системы вступительных и выпускных экзаменов. При сохранении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) министр считает правильным возвратить частично элементы прежней системы образования — например, вернуть в школы оценки за сочинения.

Ольга Васильева

© Kremlin Pool/Global Look Press

Также министерский пост сохранился за главой Минздрава Вероникой Скворцовой. Она руководит ведомством с 2012 года. В числе приоритетных направлений работы Скворцова ранее называла совершенствование системы диспансеризации населения, а также повышение доступности для пациентов высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, была начата оптимизация системы здравоохранения.

По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Валентины Петренко, с приходом в Минздрав Вероники Скворцовой многое в системе здравоохранения поменялось.

«Хочу отметить, что Скворцова работает не на показ. Она думает, как направлять отрасль здравоохранения, привлечь в неё вложения. Скворцова указала на существование определённых проблем в области здравоохранения. А именно знание этих проблем позволяет их решать. Так, решились вопросы, связанные с неонатальной медициной, с оказанием помощи женщинам после родов. За время деятельности Скворцовой женская и детская смертность в России упала почти до нуля», — отметила сенатор в интервью RT.

«Человек на своём месте»

Свой пост сохранил один из главных долгожителей российского правительства — глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Эту должность он занимает уже 14 лет. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова была вынуждена опровергать слухи о возможной отставке министра.

«Сергей Лавров — тот член правительства, к которому подходит формулировка «человек на своём месте», — заявил в интервью RT заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль. — Трудно представить себе более авторитетного дипломата во всём мире».

Кроме того, по словам эксперта, это решение демонстрирует «преемственность российской внешней политики».

Сергей Лавров

© MFA Russia Press Service/Global Look Press

Сохранил свой пост и глава Минкультуры Владимир Мединский.

«С министром культуры ситуация понятна. Медведев неоднократно показывал, что ему удобно и комфортно работать с Мединским. У самого Мединского сложились неплохие отношения с президентской администрацией», — отметил в интервью RT Данилин.

В целом эксперты оценили кадровые и структурные изменения в новом правительстве как положительные и конструктивные.