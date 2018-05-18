Эксперт назвал неожиданными некоторые назначения в новом правительстве России
- © Екатерина Штукина / РИА Новости
«Предсказуемо остались Лавров, Шойгу, Мединский и Топилин. Но многие назначения удивили. Так, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин возглавит Минприроды России, а губернатор Тюмени Владимир Якушев — Минстрой. Я знаю их лично. Это действительно очень компетентные управленцы, которые давно переросли свои должности. Оба боролись за первое и второе места во всех губернаторских рейтингах на протяжении многих лет. Неожиданным также можно назвать назначение на пост министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который ранее успешно возглавлял Россельхозбанк», — сообщил эксперт.
По словам Колядина, все назначения обоснованны.
«Все кандидаты многократно проверены по работе в самых различных структурах. Нужно понимать, что новое правительство — техническое. Перед ним не стоит задача инициировать решения. Они должны качественно выполнять стратагемы, которые прописаны в майских указах президента. Следовательно, важны надёжность этих людей и понимание того, что они не подведут в сложный момент», — заключил политолог.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи представил кандидатов на должности в новом составе правительства страны.