Эксперт назвал неожиданными некоторые назначения в новом правительстве России

Член правления Российской ассоциации политических консультантов политолог Андрей Колядин сообщил RT, что, несмотря на то что все ключевые министры сохранили свои посты, многие назначения глав ведомств стали неожиданными.

«Предсказуемо остались Лавров, Шойгу, Мединский и Топилин. Но многие назначения удивили. Так, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин возглавит Минприроды России, а губернатор Тюмени Владимир Якушев — Минстрой. Я знаю их лично. Это действительно очень компетентные управленцы, которые давно переросли свои должности. Оба боролись за первое и второе места во всех губернаторских рейтингах на протяжении многих лет. Неожиданным также можно назвать назначение на пост министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который ранее успешно возглавлял Россельхозбанк», — сообщил эксперт.

По словам Колядина, все назначения обоснованны.

«Все кандидаты многократно проверены по работе в самых различных структурах. Нужно понимать, что новое правительство — техническое. Перед ним не стоит задача инициировать решения. Они должны качественно выполнять стратагемы, которые прописаны в майских указах президента. Следовательно, важны надёжность этих людей и понимание того, что они не подведут в сложный момент», — заключил политолог.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи представил кандидатов на должности в новом составе правительства страны.