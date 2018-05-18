Путин подпишет указ о назначениях членов нового кабмина 18 мая

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил, что подпишет указ о назначениях членов нового правительства в пятницу, 18 мая.
Путин подпишет указ о назначениях членов нового кабмина 18 мая
  • © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

По словам главы государства, кандидаты на должности — известные люди с большим опытом работы, которые положительно зарекомендовали себя.

«Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях. Нужно будет оперативно решить вопросы — и я прошу к этому подключиться — по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин выслушал на встрече с Медведевым его предложения по составу кабмина.

Так, на пост главы МЧС предложен Евгений Зиничев, а на должность руководителя Министерства транспорта — Евгений Дитрих.

Полный список кандидатов в новый состав правительства — в материале RT.

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